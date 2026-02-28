Размер шрифта
Названо число американских баз, атакованных Ираном

Tasnim: Иран нанес удары по 14 американским базам на Ближнем Востоке

Армия Ирана нанесла удары по более чем 10 базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом пишет Tasnim со ссылкой на военный источник.

«14 баз американских войск в регионе к настоящему времени подверглись ударам», — говорится в публикации.

По данным журналистов, в ряде стран находятся по несколько баз США. Атаки иранских военных не ограничивались одной американской базой в каждом государстве, подчеркнули авторы материала.

Утром 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Пентагон присвоил ей название «Эпическая ярость». Ударам подверглись многие города в Исламской Республике, есть раненые среди гражданского населения.

В ответ иранские войска выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля, а также американским военным базам на Ближнем Востоке. В частности, несколько серий взрывов зафиксировали в столице Объединенных Арабских Эмиратов, отдыхающие здесь россияне оказались в эпицентре работы средств противовоздушной обороны.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее глава МИД Ирана высказался о судьбе верховного лидера после ударов США и Израиля.

 
