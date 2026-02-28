Названо число американских баз, атакованных Ираном

Tasnim: Иран нанес удары по 14 американским базам на Ближнем Востоке

Полную галерею можно посмотреть в отдельном репортаже

Армия Ирана нанесла удары по более чем 10 базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом пишет Tasnim со ссылкой на военный источник.

«14 баз американских войск в регионе к настоящему времени подверглись ударам», — говорится в публикации.

По данным журналистов, в ряде стран находятся по несколько баз США. Атаки иранских военных не ограничивались одной американской базой в каждом государстве, подчеркнули авторы материала.

Утром 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Пентагон присвоил ей название «Эпическая ярость». Ударам подверглись многие города в Исламской Республике, есть раненые среди гражданского населения.

В ответ иранские войска выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля, а также американским военным базам на Ближнем Востоке. В частности, несколько серий взрывов зафиксировали в столице Объединенных Арабских Эмиратов, отдыхающие здесь россияне оказались в эпицентре работы средств противовоздушной обороны.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее глава МИД Ирана высказался о судьбе верховного лидера после ударов США и Израиля.