В Финском заливе столкнулись два грузовых судна

Прокуратура проверяет обстоятельства столкновения двух судов в Финском заливе

Два грузовых судна столкнулись в акватории Финского залива. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды на месте происшествия выявлено не было, подчеркнули в ведомстве.

«Суда находятся на якорной стоянке в районе [места] происшествия. Устанавливается наличие возможных повреждений», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что на фоне произошедшего прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.

7 февраля Главное управление МЧС России по Ленинградской области сообщило, что в акватории Финского залива столкнулись два теплохода — «Галифада» и «Аэолиан Форчун». Никакой информации о пострадавших и загрязнении окружающей среды в районе места происшествия не поступало. Члены экипажей потратили некоторое время на оценку причиненного теплоходам ущерба, позднее суда продолжили движение по намеченным маршрутам.

Ранее сухогруз «Сфера», на борту которого находились 22 человека, сел на мель в акватории Финского залива.