Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Финском заливе столкнулись два грузовых судна

Прокуратура проверяет обстоятельства столкновения двух судов в Финском заливе
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Два грузовых судна столкнулись в акватории Финского залива. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды на месте происшествия выявлено не было, подчеркнули в ведомстве.

«Суда находятся на якорной стоянке в районе [места] происшествия. Устанавливается наличие возможных повреждений», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что на фоне произошедшего прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.

7 февраля Главное управление МЧС России по Ленинградской области сообщило, что в акватории Финского залива столкнулись два теплохода — «Галифада» и «Аэолиан Форчун». Никакой информации о пострадавших и загрязнении окружающей среды в районе места происшествия не поступало. Члены экипажей потратили некоторое время на оценку причиненного теплоходам ущерба, позднее суда продолжили движение по намеченным маршрутам.

Ранее сухогруз «Сфера», на борту которого находились 22 человека, сел на мель в акватории Финского залива.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!