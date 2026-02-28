Глава МИД высказался о судьбе верховного лидера Ирана после ударов США и Израиля

Глава МИД Арагчи: все члены руководства Ирана живы после ударов Израиля и США

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в эфире NBC News заявил, что, насколько ему известно, все руководство Исламской Республики выжило при ударах Израиля и США.

Министр отметил, что при атаке несовместимые с жизнью травмы получили два командира, однако высокопоставленные чиновники не пострадали.

«Сейчас все находятся на своих местах, и мы справляемся с этой ситуацией, и все в порядке», — сказал Арагчи.

До этого израильские СМИ написали, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи мог стать жертвой недавнего израильско-американского удара.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. О местонахождении руководства страны ничего не известно, но сообщается, что все ключевые фигуры в безопасности. МИД РФ выступил с резким заявлением и призвал немедленно вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Иран потребовал срочного созыва Совбеза ООН. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

