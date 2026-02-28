Размер шрифта
Захарова после ударов США по Ирану задалась вопросом о базе НАТО на Азове

Захарова предложила представить, к чему бы привело создание базы НАТО на Азове
MFA Russia/Global Look Press

Атака американских и израильских войск на Иран показала, какую опасность несла бы база НАТО на Азове. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Теперь представьте, что на Азове была бы натовская база», — написала дипломат, комментируя обострение ситуации на Ближнем Востоке.

До этого посольство Москвы в Тегеране сообщило, что находящиеся в Иране россияне могут покинуть страну через два пункта пропуска. Один из них находится на границе с Азербайджаном, второй — на границе с Арменией.

Иран утром 28 февраля подвергся атаке со стороны США и Израиля. Как заявил американский лидер Дональд Трамп, Вашингтон и израильские власти пошли на такой шаг из-за «иссякшего терпения» в связи с нежеланием Тегерана отказываться от ядерных амбиций.

В ответ Исламская Республика с помощью ракет и беспилотников атаковала базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. В том числе взрывы произошли в Объединенных Арабских Эмиратах, отдыхающие в Абу-Даби россияне оказались в эпицентре работы средств противовоздушной обороны.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее российский депутат не исключил, что эскалация на Ближнем Востоке может перерасти в глобальную войну.

 
