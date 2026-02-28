«Разгромить под ноль»: чего добиваются США и Израиль в войне против Ирана

Вооруженные силы США начали масштабную военную операцию против Ирана. Дональд Трамп назвал ее целью защиту американского народа и устранение угрозы со стороны «иранского режима». Чего на самом деле добиваются США и Израиль, который также принимает участие в бомбардировках Ирана, а также чего ждать от новой войны на Ближнем Востоке — рассуждал военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Наименование «масштабная военная операция» с точки зрения политика звучит безупречно, однако не совсем верно со стороны оперативного искусства и стратегии. Если рассматривать военные действия США против Ирана в контексте системы стратегических действий и форм применения войск, то «масштабную военную операцию» можно назвать «стратегической воздушно-космической операцией» (СВКО). В то же время на отдельных направлениях США и Израиль могут проводить и воздушные операции для решения каких-либо частных задач.

Цели СВКО могут заключаться в уничтожении важнейших пунктов государственного и военного управления Ирана (наряду с физическим уничтожением первых лиц государства), объектов экономики и группировок войск, резком снижении военного и экономического потенциала Исламской Республики.

К проведению СВКО со стороны США и Израиля привлекаются стратегическая и оперативно-тактическая (палубная) авиация, военно-морские силы, орбитальная группировка космических аппаратов, соединения и части специальных войск. Точный боевой и численный состав войск, привлекаемых к ударам по Ирану, еще только предстоит уточнить.

Действия группировок Сухопутных войск ВС США и Армии обороны Израиля на данном этапе не планируются, то есть общевойсковых операций непосредственно на территории Ирана не предполагается.

Одна из важнейших задач в ходе СВКО на первом этапе ее проведения — завоевание господства в воздухе и эфире. Последнее предполагает завоевание превосходства в управлении войсками и оружием путем дезорганизации радиоэлектронных средств и управления войсками Исламской Республики. Этим вопросам в проведении любых операций и военных действий в Соединенных Штатах уделяется первостепенное внимание. И судя по первому дню операции, эта задача успешно решается, поскольку сведений о потерях авиатехники США и Израиля на данном этапе нет .

Если говорить о начавшейся 28 февраля войне в целом (а операция США и Израиля против Ирана является войной в самом чистом виде), то по размаху ее можно на данном этапе классифицировать как локальную, по составу сторон как коалиционную, а вот с ее длительностью (то есть примет ли конфликт США и Израиля с Ираном затяжной характер, либо война будет скоротечной) пока никакой ясности нет.

Пока можно предположить следующее: США и Израиль намерены на этот раз разгромить Иран под ноль и исключить даже малейшую возможность восстановления Исламской Республики в ее прежнем виде и в конечном итоге свести роль Тегерана как регионального игрока к фоновому уровню. Никакого возврата к политико-дипломатическому решению этого конфликта уже не будет.

Поэтому, скорее всего, вооруженное противостояние будет продолжаться до полного выполнения поставленных Соединенными Штатами и Израилем военно-политических задач, и, по самым скромным прикидкам, длительность проведения стратегической воздушно-космической операции может составить не менее 30 суток. Во многом протяженность операции США и Израиля будет определяться созданными накануне запасами материальных средств, в первую очередь авиационных средств поражения.

Пока точной и детальной информации о первом дне СВКО сравнительно немного, но есть все основания полагать, что размах и интенсивность ударов со стороны США и Израиля в дальнейшем будут только нарастать. И можно не сомневаться, что со стороны коалиции будут применены и новые средства поражения, и новые формы и способы применения войск. США и Израиль в подобных конфликтах никогда не действуют по заранее установленному шаблону.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

