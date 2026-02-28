Стало известно, есть ли пострадавшие среди россиян в Иране

Минэкономразвития РФ: пострадавших среди россиян в Иране нет

Пострадавших среди российских граждан в Иране нет. Об этом рассказал РИА Новости представитель Минэкономразвития России в Исламской Республике Рифат Асанов.

«По моим данным, пострадавших среди росграждан нет», — уточнил он.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее лидеры ФРГ, Франции и Британии открестились от атаки на Иран.