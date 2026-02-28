«Бомбы будут падать везде»: что известно об ударах США и Израиля по Ирану

США начали масштабную военную операцию против Ирана, заявил Дональд Трамп, подчеркнув, что цель — защита американского народа от «угрозы» со стороны Тегерана. Также утром в субботу о превентивной атаке на Иран объявил Израиль, а министр обороны Исраэль Кац ввел чрезвычайное положение по всей стране. В Иране уже пообещали «сокрушительный» ответ и запустили ракеты и дроны в сторону еврейского государства. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».

Израиль и Штаты нанесли удар

Президент США Дональд Трамп утром в субботу, 28 февраля, заявил, что американские вооруженные силы начали боевые операции на территории Ирана. Об этом он сообщил в видеообращении, подчеркнув, что речь идет о масштабной военной кампании.

«Мы начали масштабную военную операцию в Иране, мы уничтожим угрозу со стороны жестокого иранского режима», — заявил 47-й президент Соединенных Штатов.

По его словам, решение о применении силы стало «вынужденной мерой для защиты национальной безопасности». Трамп отметил, что действия Тегерана представляли прямую угрозу для США, американских военных и баз за рубежом. Он также подчеркнул, что операция нацелена на ядерную и ракетную программы страны и направлена на устранение «угрозы», исходящей от иранского руководства, а среди задач — ликвидация нынешнего правительства Исламской Республики .

«У этого террористического режима никогда не может быть ядерного оружия. Я скажу это еще раз: у них никогда не может быть ядерного оружия», — добавил Трамп.

По его словам, после ударов по Ирану в прошлом году Соединенные Штаты предупреждали Тегеран о недопустимости возобновления ядерной программы, однако иранские власти отвергли предложения Вашингтона.

«Мы предупредили их, чтобы они никогда не возобновляли свои злонамеренные попытки создать ядерное оружие, и мы неоднократно пытались заключить сделку <…> Они не хотели этого делать. Они не знали, что происходит <…> Они отвергали любую возможность отказаться от своих ядерных амбиций», — отметил Трамп.

Глава Белого дома также обратился к иранским военным с призывом прекратить сопротивление.

«Вы должны сложить оружие и получить полную неприкосновенность или столкнуться с верной смертью», — подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, в ходе операции возможны потери. «У нас могут быть жертвы — это часто случается на войне, — но мы делаем это ради будущего», — подчеркнул республиканец. Кроме того, президент США призвал жителей Ирана оставаться в укрытиях, предупредив, что «бомбы будут падать везде» .

Утром в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также нанесла удары по Тегерану. Министр обороны страны Исраэль Кац объявил о превентивной атаке на Иран, после чего в еврейском государстве ввели режим чрезвычайного положения. По данным агентства FARS, несколько ракет упали рядом с Тегеранским университетом и в районе Республики в центре столицы, взрывы также звучали вблизи аэропорта. Позднее о взрывах сообщили из Исфахана, Кума, Кереджа, Керманшаха, а также из Тебриза и провинции Лурестан.

Ответ Тегерана

Израиль, по данным ряда источников, пытался убить президента Ирана Масуда Пезешкиана во время ударов по Тегерану, однако он выжил. Источники агентства Mehr сообщили, что глава государства не пострадал. Цел и верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. По данным Reuters, он находится в безопасном месте за пределами столицы.

В Тегеране заявили о готовности к ответным действиям. Как заявил агентству Reuters иранский чиновник, Тегеран намерен дать «сокрушительный» ответ на произошедшее.

При этом в Корпусе стражей исламской революции сообщили, что уже запустили ракеты и БПЛА в сторону Израиля в ответ на агрессию.

«В ответ на агрессию коварного врага в отношении исламской республики Иран началась первая волна ударов ракетами и БПЛА в сторону Израиля », — сообщили в КСИР.

«Вести с Трампом переговоры бессмысленно»

Руководство США и Израиля намерены нанести военному потенциалу максимальный урон, написал в Telegram-канале профессор-исследователь НИУ «Высшая школа экономики» Федор Лукьянов.

«Раз войну снова начал Израиль, вероятно, надо ожидать попытки нанести совместно с США максимальный урон военному потенциалу Ирана. Не столько даже ядерной программе, сколько попытаться довести Иран до состояния, к которому израильские удары привели Сирию после смены там власти. Практически никакой действенной военной инфраструктуры», — подчеркнул он.

При этом политолог отметил, что ключевыми остаются два вопроса: готов ли Тегеран сейчас что-либо противопоставить и были ли извлечены уроки из начала предыдущего конфликта в июне прошлого года. По мнению Лукьянова, новая война на Ближнем Востоке подтверждает, что договариваться с США «бессмысленно».

«Все официально теперь. Вести с Трампом переговоры – дело сомнительной ценности, если судить по иранскому опыту. Просто-таки бессмысленно», — подытожил политолог.

Маленькая победоносная война?

Как заявил в интервью информационной службе «Вести» профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, участие США в иранском конфликте соответствует их интересам и развивается по заранее намеченному сценарию. Эксперт полагает, что Вашингтон сознательно пошел на риск.

«Дело в том, что Трампу на фоне внутренней политики, на фоне, соответственно, файлов Эпштейна, на фоне провисания предвыборной кампании, ему нужна большая внешняя проблема, которая желательно превращалась бы во внешнюю какую-то победу », — объяснил Коктыш.

Власти США полагают, что Тегеран не оставит без ответа удары Соединенных Штатов и Израиля по своей территории. Об этом в субботу сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

По данным издания, в Вашингтоне ожидают, что Иран в ответ может нанести ракетные удары по американским военным базам и дипломатическим представительствам на Ближнем Востоке. Кроме того, не исключают и задействование проиранских вооруженных группировок в регионе.

Газета отметила, что именно вероятность подобных ответных шагов якобы и стала одной из причин активного наращивания военного присутствия США вблизи Ирана в последние недели.