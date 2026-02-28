Размер шрифта
Армия

Израиль завершил масштабный удар по системам обороны Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о завершении масштабного удара по стратегическим системам иранской обороны.

«Один из ударов был нанесен по передовой системе противовоздушной обороны SA-65, расположенной в районе [города] Керманшах на западе Ирана», — отмечается в пресс-релизе.

В заявлении ЦАХАЛ добавляется, что целью атаки было установление и расширение свободы действий ВВС в небе Исламской Республики. Это нужно, чтобы снизить возможности иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и предотвратить угрозы для Израиля.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике были атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Иран обстрелял ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. О местонахождении руководства страны ничего не известно, но сообщается, что все ключевые фигуры в безопасности. МИД РФ выступил с резким заявлением и призвал немедленно вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Иран потребовал срочного созыва Совбеза ООН. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее глава МИД высказался о судьбе верховного лидера Ирана после ударов США и Израиля.

 
