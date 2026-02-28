МИД Ирана: Тегеран способен защититься от атак США и не нуждается в помощи

Глава МИД Арагчи заявил, что Иран способен защитить себя сам

Иран способен защитить себя сам, заявил в эфире NBC News глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи.

Министр подчеркнул, что именно это страна и намерена сделать.

«На данный момент нам никто не нужен для нашей защиты... И нам не нужна ничья помощь», - сказал министр иностранных дел.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике были атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Иран обстрелял ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. О местонахождении руководства страны ничего не известно, но сообщается, что все ключевые фигуры в безопасности. МИД РФ выступил с резким заявлением и призвал немедленно вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Иран потребовал срочного созыва Совбеза ООН. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

