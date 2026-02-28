Размер шрифта
В России начнется обязательная маркировка мясных полуфабрикатов

В РФ с 1 марта начнется обязательная маркировка мясной и колбасной продукции
С 1 марта 2026 года мясная продукция в России будет подлежать обязательной маркировке. Постановление об этом утвердило правительство, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Согласно документу, средства идентификации должны будут наноситься на широкий перечень товаров. В него входят колбасные изделия, субпродукты, мясная продукция в потребительской упаковке, включая изделия из мяса птицы, а также специальные продукты для детского питания на мясной основе.

Данному решению предшествовал пилотный этап, который стартовал 24 ноября 2025 года и был изначально рассчитан до 28 февраля 2026 года. В январе Минпромторг выступал с инициативой продлить эксперимент до конца августа 2026 года. Ведомство аргументировало это необходимостью предоставить участникам рынка дополнительное время для отладки технологических процессов и интеграции с системой мониторинга. Несмотря на то что проект постановления о продлении был опубликован, окончательное решение было принято в пользу установленного ранее срока — 1 марта 2026 года.

Ранее Минпромторг предложил с 1 сентября обязательно маркировать хозяйственные товары.

 
