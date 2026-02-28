Трамп и Нетаньяху созвонились на фоне операции против Ирана

Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор на фоне операции против Ирана

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвонился с американским президентом Дональдом Трампом на фоне совместной операции против Ирана, передает 12-й канал израильского телевидения.

По его данным, беседа политиков состоялась «некоторое время назад».

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия страны нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала, целью атаки были представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее на базе США в Бахрейне после ракетного удара Ирана начался пожар.