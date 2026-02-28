Размер шрифта
«Группа восьми» в конгрессе США заранее получила информацию об ударе по Ирану

Спикер Палаты представителей Джонсон: конгресс был предупрежден об атаке на Иран
Elizabeth Frantz/Reuters

Лидеры конгресса США были заблаговременно проинформированы о готовящейся военной операции против Ирана. Об этом в соцсети Х сообщил спикер палаты представителей Майк Джонсон, подтвердив, что так называемая «Группа восьми» заранее получила детальный отчет от администрации Дональда Трампа.

Как пояснил Джонсон, руководители обеих палат американского парламента от республиканцев и демократов были подробно проинформированы о том, что военная акция может стать необходимой для защиты американских войск и граждан в Иране. Впоследствии спикер получал обновленную информацию от госсекретаря Марко Рубио и продолжает поддерживать связь с президентом и Пентагоном по ходу операции.

Джонсон заверил, что администрация Трампа предпринимала все возможные усилия для мирного и дипломатического урегулирования, в то время как Иран «на протяжении десятилетий Иран вызывающе сохранял свою ядерную программу, одновременно вооружая признанные международным сообществом террористические организации».

«Президент Трамп и администрация приложили все усилия для поиска мирных и дипломатических решений в ответ на непрекращающиеся ядерные амбиции и разработку ядерного оружия иранским режимом», — говорится в сообщении Джонсона.

«Группа восьми» — это восемь конгрессменов от Республиканской и Демократической партий, которые получают от исполнительной власти информацию по секретным разведывательным вопросам. Сейчас в нее входят: Джонсон (республиканец от Луизианы); лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ от Нью-Йорка); лидер большинства в Сенате Джон Тьюн (республиканец от Южной Дакоты); лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис (демократ от Нью-Йорка); председатель Комитета по разведке Палаты представителей Рик Кроуфорд (республиканец от Арканзаса); член Комитета по разведке Палаты представителей Джим Хаймс (демократ от Коннектикута); председатель Комитета по разведке Сената Том Коттон (республиканец от Арканзаса); и заместитель председателя Комитета по разведке Сената Марк Уорнер (демократ от Вирджинии).

Ранее стало известно, сколько американских баз атаковал Иран ответными ударами.

 
