В Подмосковье нашли мертвым не вернувшегося домой мальчика

112: пропавшего в Подмосковье мальчика предварительно насмерть завалило снегом
Telegram-канал «112»

В Подмосковье нашли мертвым пропавшего накануне 11-летнего мальчика, сообщает 112.

Telegram-канал пишет, что вечером 27 февраля в Подольске ребенок пошел гулять с друзьями после школы. Дети катались на ледянке, а потом разошлись, однако 11-летний мальчик домой так и не вернулся. По предварительной информации, ребенка насмерть завалило снегом.

В середине февраля на пятерых детей с крыши хоккейного корта в Лянторе (ХМАО) сошел снег. Их откапывали прохожие, сотрудники комплекса и спасатели. 12-летний школьник скончался, несмотря на попытки медиков спасти его, еще один пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

Местные жители рассказали, что дети нередко играли возле здания в Лянторе и били по стенам, провоцируя сход небольших снежных пластов. По их словам, школьников не раз замечали за подобными опасными развлечениями. На снимке, сделанном за несколько часов до ЧП, было видно, как дети находятся у свода сооружения

Ранее женщина провалилась в колодец, заметенный снегом, во время прогулки с собакой.

 
