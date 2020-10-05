В Великих Луках 13 школьников потеряли сознание во время линейки

Руководитель комитета образования города Великие Луки Александр Седунов заявил, что 10 учеников почувствовали себя плохо и трое потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7. Об этом сообщается в Telegram-канале региона.

Отмечается, что всех школьников сразу доставили в Великолукскую детскую городскую больницу. В настоящий момент они находятся под наблюдением врачей, специалисты проверяют их анализы, чтобы установить причину произошедшего.

«Ведется проверка», – подчеркнул Седунов.

В публикации также говорится, что самочувствие ухудшилось у ребят разного возраста. Состояние десятерых оценивается как средней степени тяжести, у троих состояние тяжелое.

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