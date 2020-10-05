МГУ перевел часть сотрудников на удаленку

Часть сотрудников Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова переведены на удаленку. Соответствующий приказ подписал ректор МГУ Виктор Садовничий, передает ТАСС.

«Руководителям структурных подразделений МГУ перевести на дистанционный режим работы с 5 октября по 28 октября 2020 года включительно: не менее 30 процентов работников», — говорится в тексте документа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который обязует столичные компании с 5 октября перевести на удаленную работу 30% сотрудников.

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