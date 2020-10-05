В Подмосковье большинство заразившихся COVID-19 признались, что не носили маски

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что большинство заразившихся коронавирусом в регионе не носили маски в общественных местах. Об этом он сообщил во время заседания облправительства, которое транслировал телеканал «360».

Глава Подмосковья отметил, что восемь из десяти заразившихся коронавирусом признались во время опроса, что игнорировали ношение масок в торговых центрах и транспорте.

«Транспорт для нас — это пригородное сообщение, Мострансавто, это еще также 5 тысяч автобусов, частные перевозчики», — добавил он.

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