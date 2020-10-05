Материалы проверки загрязнения воды на Камчатке направлены в центральный аппарат СК

Елизавета Мележенкова

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что материалы доследственной проверки фактов загрязнения морской воды на Камчатке переданы в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее поручение ранее дал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Уточняется, что проведением доследственной проверки занимались региональные следователи для наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.

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