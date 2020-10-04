Белорусская милиция опровергает заявления о задержаниях на акции протеста в Минске

Милиция Белоруссии не задерживала людей на воскресной акции протеста в Минске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич.

По данным Ганусевич, несколько человек доставлены в отделения милиции Минска для разбирательств, однако задержаний не производилось.

«Пока задержаний в Минске нет. Есть лица, которые были доставлены в РУВД для разбирательства, это несколько человек. Они не в статусе задержанных», — уточнила Ганусевич.

Она отметила, что пока в Минске не зафиксировано как таковых очагов протестной активности, все «достаточно спокойно».

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев сообщал, что правоохранители начали задерживать людей, собирающихся на несанкционированную акцию протеста в центре Минска.

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