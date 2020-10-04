Под Волгоградом мать изрезала своих детей и покончила с собой

В городе Волжский в Волгоградской области женщина изрезала двоих своих детей, после чего покончила с собой. Об этом сообщает портал kp.ru.

«По предварительным данным, смертельное ранение женщина причинила себе самостоятельно, после того, как изрезала своих малолетних детей», — сообщили порталу в СК по региону.

Экстренные службы вызвала бабушка детей, до которой смог дозвониться старший сын. Сейчас дети в больнице, об их состоянии не сообщается.

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