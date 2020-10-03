СМИ: жители Степанакерта активно покидают город после обстрелов

Жители столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта активно покидают город после обстрелов и направляются в Армению. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что среди беженцев в основном дети и женщины, в том числе беременные.

Также среди уезжающих много инвалидов, пожилых людей, есть лежачие. В основном вместе с ними едет кто-то из родственников.

«Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои. В городе остаются только мужчины, всем остальным лучше уехать», — рассказал агентству один из местных жителей.

Известно, что к настоящему времени города вдоль линии соприкосновения с армией Азербайджана, такие как Мартакерт, Мартуни, Гадрут, практически опустели.

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