Первый случай COVID-19 обнаружен на Соломоновых островах

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией зафиксирован на Соломоновых островах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление премьер-министра страны Манассе Согаваре.

«Теперь у нас есть первый случай COVID-19. Заразившийся – студент, прилетевший на вывозном рейсе из Филиппин», — уточнил политик.

Известно, что инфекция была выявлена во время обычного теста, когда студент прибыл в столицу страны Хониару. При этом характерных для заболевания симптомов у него не было.

По словам Согаваре, до отлета на Соломоновы острова тест студента на COVID-19 был отрицательным.

Министр добавил, что сейчас минздрав страны выясняет, с кем мог контактировать заболевший. Вводить карантин на островах пока не собираются.

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