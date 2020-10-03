Мужчина и два маленьких ребенка погибли при пожаре в запертом доме в Крыму

Следствие возбудило уголовное дело после гибели двух детей и их дедушки при пожаре в Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главное управление СК по региону.

«В оперативные службы поступила информация о том, что при тушении пожара в частном доме села Геройское Сакского района обнаружены тела двух малолетних детей — мальчиков в возрасте 5 и 2 лет — и их 50-летнего дедушки», — заявили в управлении.

По данным следствия, накануне трагедии родители малышей ушли в гости к знакомым и заперли снаружи дверь дома. Хозяин дома пояснил, что дети часто убегали ночью на улицу.

Отмечается, что дети и их дедушка погибли из-за отравления угарным газом. Предположительно, дети играли со спичками, пока мужчины не было рядом.

Уголовное дело было заведено по факту причинения смерти по неосторожности. Ранее семья состояла на социальном учете как живущая в социально опасном положении.

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