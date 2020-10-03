В Роспотребнадзоре посоветовали остерегаться переохлаждения в период пандемии

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная посоветовала не переохлаждаться в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, переохлаждение ослабляет иммунитет, что делает организм уязвимым перед инфекционными болезнями.

Кроме того, она напомнила о необходимости соблюдать меры профилактики COVID-19: носить маски, соблюдать гигиену рук и держать социальную дистанцию.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила, что рост числа случаев коронавируса в России связан с массовым возвращением людей на работу и началом сезона распространения гриппа и ОРВИ.

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