В Роспотребнадзоре посоветовали остерегаться переохлаждения в период пандемии
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная посоветовала не переохлаждаться в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, переохлаждение ослабляет иммунитет, что делает организм уязвимым перед инфекционными болезнями.
Кроме того, она напомнила о необходимости соблюдать меры профилактики COVID-19: носить маски, соблюдать гигиену рук и держать социальную дистанцию.
Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила, что рост числа случаев коронавируса в России связан с массовым возвращением людей на работу и началом сезона распространения гриппа и ОРВИ.
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