Россиянам объяснили правила ношения медицинской маски

Член общественного совета при Минздраве России, основатель онлайн-платформы zdorovie.ru Эрик Бровко в интервью радио Sputnik напомнил про правила ношения медицинской маски.

Он отметил, что ее необходимо носить правильной стороной. При этом надевать это защитное средство нужно, следуя инструкции, указал Бровко.

«Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски», — сказал Бровко.

По его словам, маски следует постоянно менять. Одноразовые средства защиты лучше выбрасывать после использования. Если маска многоразовая, то ее нужно регулярно стирать перед тем, как снова надевать, добавил специалист.

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