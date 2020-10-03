Синоптики рассказали о первом снеге в столичном регионе

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что с высокой вероятностью первый снег в столичном регионе выпадет во второй половине октября, передает РИА «Новости».

По словам специалиста, в Москве, в Калужской, Тульской, Тверской, Смоленской областях снега не будет до середины октября.

«До 15 октября у нас будет превышение средней температурной нормы на 1-1,5 градуса и снега мы не ждем, а во второй половине, в первой декаде очень высокая вероятность, что выпадет первый снег», — сказал Варакин.

Синоптик отметил, что это будет временный покров, а основной снег стоит ждать уже в ноябре.

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