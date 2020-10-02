Мурашко поделился важным аспектом борьбы с COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что важным аспектом борьбы с коронавирусом является поведение населения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На сегодняшний день принципиально важно поведение населения, чтобы обезопасить себя от заболевания, в том числе сохранить наш привычный образ жизни, для этого нужно обезопасить себя определенными небольшими мерами», — сказал Мурашко.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 34 млн заболевших, более 25 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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