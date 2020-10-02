Клирик Белгородской епархии РПЦ умер от коронавируса

Настоятель Александро-Невского кафедрального собора в Старом Осколе протоиерей Алексий Зорин умер от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщается на сайте Белгородской и Старооскольской епархии.

Отмечается, что священнослужитель скончался в четверг, 1 октября.

Он умер в возрасте 59 лет.

Отпевание протоиерея Алексия состоится утром в субботу, 3 октября, в Александро-Невском кафедральном соборе.

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