Показатели заболеваемости COVID-19 в сутки по РФ могут достигнуть 11 тысяч

Максимальные показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в сутки по России текущей осенью могут достигнуть 11 тысяч. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, передает РИА «Новости».

По его словам, в последнее время наблюдается рост инфицирования.

«Вполне возможно, что мы достигнем тех цифр, которые у нас уже были весной, — это порядка 11 тысяч человек по стране», — сказал Альтштейн.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил, что окончательно победить COVID-19 удастся к концу 2021 года.

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