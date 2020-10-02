В ГД предложили дать отпуск родителям школьников на период каникул

Депутат Госдумы Елена Строкова выступила с предложением разрешить родителям младшеклассников, которые ушли на каникулы из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19, выйти в отпуск. Об этом сообщает RT.

Письмо с предложением было направлено вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Согласно ее инициативе, отпуск будет оплачиваемым, но получить его сможет только один из родителей.

По мнению депутата, такое решение позволит ребенку безопасно пережить период двухнедельных каникул.

Кроме того, Строкова подчеркнула, что данная мера поможет родителям-одиночкам, у которых нет возможности оставить с кем-то под присмотром младшеклассника.

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