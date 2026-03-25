Иран выдвинул свои требования к США

Иран выдвинул к США ряд требований, включая закрытие всех американских баз в странах Персидского залива. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Тегеран также требует выплат компенсаций за удары, сохранение иранской ракетной программы, нового порядка в Ормузском проливе, который позволил бы Ирану взимать плату с проходящих судов (по аналогии с Египтом и Суэцким каналом), гарантий, что война не возобновится и все санкции будут сняты.

Один из американских чиновников назвал эти требования «нелепыми и нереалистичными». По словам арабских и американских источников, такая позиция только усложнит достижение соглашения с Тегераном по сравнению с ситуацией до начала войны.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что переговоры США и Ирана могут начаться уже в эти выходные. Предполагаемым местом встречи он назвал пакистанский Исламабад.

Ранее в России назвали условие, при котором Иран сохранит государственность после войны с США.

 
