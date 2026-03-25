Валиева и Загитова примут участие в турнире шоу-программ «Русский вызов»

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте назвала участников турнира шоу-программ «Русский вызов».

На турнире выступят олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова, а также двукратная чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева и Камила Валиева, в паре программу представят Александра Трусова и Макар Игнатов.

Соревнования пройдут 4 апреля в Санкт-Петербурге.

В феврале стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил российских фигуристов к участию в чемпионате мира, который проходит в Чехии с 24 по 29 марта.

В 2022 году ISU отстранил российских фигуристов от международных соревнований. В мае 2025 года организация одобрила нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников для участия в отборе на Олимпиаду-2026 (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой . При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете.



Ранее Загитова сдала государственный экзамен в университете на отлично.