Посол рассказал, чем для России обернется ослабление Ирана

Возможное ослабление Ирана по итогам конфликта с Ираном и Израилем не сыграет на руку России и может ослабить положение Москвы на Ближнем Востоке. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский.

Бродский отметил, что «Иран — один из главных союзников России», и между странами идет сотрудничество в военно-технической сфере. Также посол подчеркнул, что Россия поставляла Ирану средства ПВО и строила в стране ядерный реактор. И поэтому, уверен он, ослабление Ирана навредит России.

«Я думаю, в среднесрочной и долгосрочной перспективе ослабление Ирана приведет и к ослаблению России. <…> Ослабление Ирана однозначно не играет на руку России. Мы это понимаем. И это ослабит положение России в нашем регионе и на Ближнем Востоке», – отметил он.

Также посол отметил, что в краткосрочной перспективе России «даст какие-то преимущества» рост цен на нефть. Однако он подчеркнул, что это «ничто» по сравнению с тем, как поражение Ирана повлияет на Россию «в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Также в интервью Бродский выразил недовольство военно-техническим сотрудничеством между Россией и Ираном, подчеркнув при этом, что он «не видел» активной военной помощи Тегерану от России. Кроме того, посол рассказал, что целью войны Израиля с Ираном является уничтожение ядерного потенциала Исламской Республики.

В начале марта агентство Bloomberg назвало президента России Владимира Путина «безусловным победителем» войны в Иране. Издание писало, что конфликт может сократить американские запасы ракет, повысить мировые цены на нефть и оживить рынок подсанкционных российских энергоносителей.

12 марта США временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на суда по состоянию на 12 марта. Лицензия будет действовать до 11 апреля. Также 5 марта США временно позволили Индии покупать российскую нефть, которая находится в танкерах в море.

Ранее в США назвали «позором» получение Россией выгоды от войны в Иране.