Власти Москвы ожидают перехода на «удаленку» около 2 млн человек

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов назвал число людей, выход которых на удаленный режим работы ожидают власти. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, при соблюдении рекомендаций столичного градоначальника Сергея Собянина по переводу на «удаленку» по меньшей мере 30% сотрудников на домашний режим работы уйдут около 2 млн человек.

Заммэра добавил, что в Москве примерно такое же количество пожилых людей, которые старше 65 лет.

Ефимов подчеркнул, что при уменьшении такого количества людей на улицах столицы власти ожидают «сдерживания роста количества заболеваний».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. Кроме того, градоначальник заявил, что столичные власти могут ввести санкции против предприятий, нарушающих требование о переводе части сотрудников на удаленную работу.

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