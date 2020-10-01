В Карабахе заявили об обстреле мирного населения силами Азербайджана

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Защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян заявил, что силы Азербайджана обстреляли мирное население.

По его словам, 1 октября в центре города Мартуни азербайджанские военные прицельно обстреляли мирное население. В результате погибли четыре человека, 11 были ранены, среди пострадавших есть журналисты, двое из них — репортеры французской газеты Le Monde.

«Азербайджан намеренно и целенаправленно наносил удары по гражданским объектам в центре города Мартуни с применением системы залпового огня «Град», — написал омбудсмен в Facebook, ссылаясь на «проверенную информацию».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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