В Подмосковье пациентке удалили опухоль весом в 15 кг

Врачи Московского областного онкологического диспансера в Балашихе провели операцию по удалению 15-киллограмовой опухоли у 64-летней пациентки. Об этом сообщается на сайте регионального минздрава.

«У пациентки выявили липосаркому забрюшинного пространства. К счастью, несмотря на такие размеры опухоли, метастазы от нее не образовались. Операция длилась три часа», — цитирует сайт слова заведующего онкологического отделения № 11 Ивана Джансыза.

По его словам, когда женщину доставили в больницу, ее опухоль оттеснила органы брюшной полости вправо. Селезенка пациентки оказалась вдавлена вверх в диафрагму, а левая почка сильно опустилась.

Врач добавил, что главной сложностью в операции стала опасность травмировать сосуды брюшной полости. Операция прошла почти без потери крови.

В настоящее время женщина чувствует себя хорошо, она продолжает лечение в стационаре.

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