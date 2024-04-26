Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нелегальных банкиров задержали за махинации на 7 млрд рублей в Петербурге

В Петербурге поймали подозреваемых в махинациях на 7 млрд рублей

close
100%
ГСУ СК РФ по СПб' class="item-image" >
Телеграм-канал ГСУ СК РФ по СПб

В Петербурге поймали семерых подозреваемых в нелегальной банковской деятельности и махинациях на 7 млрд рублей. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по городу.

По версии следствия, организованное преступное сообщество орудовало на территории Петербурга. В его состав входили не менее восьми структурных подразделений. В результате своей деятельности злоумышленники в период с 2020 по 2023 год получили не менее 7 млрд рублей, которые планировали обналичить.

Возбуждено уголовное дело по статье о создании преступного сообщества и участие в нем, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать семерых подозреваемых. Среди них оказались уроженцы Москвы, Брянска, Петербурга, Казани, Абхазии и Алтайского края. Следствие ходатайствовало об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о предъявлении фигурантам дела обвинений.

Ранее в Ярославле поймали трех теневых банкиров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами