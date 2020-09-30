Мясников назвал симптомы COVID-19, с которыми необходимо ехать к врачу

Телеведущий и врач Александр Мясников назвал симптомы нового типа коронавируса COVID-19, при которых необходимо ехать к врачу. Об этом он рассказал в эфире СоловьевLive на YouTube.

Так, он отметил, что при небольшой температуре не стоит сразу ехать в больницу. По его словам, поводом для посещения врача является отдышка и кашель, которые проявляются сразу, а не через неделю после заболевания.

«Надо ехать, когда вы не можете подняться на второй этаж, не можете говорить без одышки», — уточнил Мясников.

Специалист добавил, что при наличии легкой формы коронавируса во время посещения медучрежений, которые представляют собой «рассадник заразы», есть риск суперинфекцию, лечение которой будет осложнено.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Каждый четвертый россиянин болеет коронавирусом без симптомов

— Гинцбург: правильно привитый от COVID-19 человек не может быть его переносчиком

— Попова рассказала о мутациях COVID-19