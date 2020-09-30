В России выявили 8 481 новый случай коронавируса
Катерина Медведева
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В России за прошедшие сутки выявили 8 481 случай коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Кроме того, за минувший день вылечились от инфекции 5 858 человек, скончались 177.
Всего в России с начала пандемии зафиксировано 1 176 286 случаев коронавируса, выздоровели 958 257 человек, скончались 20 722.
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