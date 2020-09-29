Иностранные студенты смогут приехать на учебу в РФ после открытия границ

В Минобрнауки России заявили, что иностранные студенты смогут снова приехать на учебу в Россию после снятия ограничений на въезд. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве напомнили, что правительством с 20 сентября было разрешено транспортное сообщение с Белоруссией, Киргизией, Казахстаном, а также Южной Кореей.

«Допуск иностранных студентов к очному обучению в Российской Федерации зависит от снятия ограничений на въезд в страну», — подчеркнули в Минобрнауки.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и сентябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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