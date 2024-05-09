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Умер сооснователь компании, разгласившей «панамское досье»

Умер соучредитель разгласившей «панамское досье» компании Panama Papers Фонсека

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Carlos Jasso/File Photo/Reuters

Панамский писатель, соучредитель юридической фирмы Panama Papers, разгласившей «панамское досье», Рамон Фонсека скончался в больнице. Об этом в беседе с Reuters сообщил его адвокат.

Согласно информации правозащитника, смерть мужчины наступила мгновенно.

Компания Mossack Fonseca получила широкую известность в 2016 году, когда было опубликовано расследование, основанное на документах, полученных в результате «беспрецедентной утечки миллионов документов» из базы данных фирмы. Благодаря утечке стало известно о связях некоторых политиков и государственных деятелей с офшорами, посредством которых они уходили от уплаты налогов. Было заведено по меньшей мере 150 расследований в 79 государствах по фактам отмывания денег.

В марте сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Анчелотти может получить наказание в виде лишения свободы за уклонение от уплаты налогов.

Ранее эксперт по кибербезопасности сравнил утечку данных украинских разведчиков с «панамским досье».

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