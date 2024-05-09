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WBO может лишить Бетербиева прав в организации, если тот не докажет наличие травмы

WBO пригрозила российскому боксеру Бетербиеву лишением прав в организации

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Aleksander Polyakov/Global Look Press

Всемирная боксерская организация (WBO) потребовала от российского боксера Артура Бетербиева предоставить подробное медицинское объяснение своей травмы, результаты, прогноз на восстановление и заключение врача о том, когда он будет допущен к соревнованиям и вернется к активным тренировкам. Об этом сообщает Boxing Scene.

«Невыполнение данного приказа приведет к тому, что Бетербиева лишат всех прав, закрепленных в соглашении. Комитет будет действовать в соответствии с регламентом проведения розыгрыша титула WBO», — указано в заявлении.

Бетербиев получил разрыв мениска на тренировке. 1 июня он должен был провести объединительный бой против другого российского боксера — Дмитрия Бивола.

14 января Бетербиев одолел нокаутом британца Каллума Смита. Поединок Бетербиева и Смита завершился нокаутом в седьмом раунде. Бетербиев за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце. Таким образом, Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO.

Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Боксер остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 22 победы в 22 боях (11 нокаутом). В 2013 году он выиграл Всемирные игры боевых искусств, а также стал вторым на Универсиаде. Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации.

Ранее издание ESPN сообщило, что Биволу могут найти другого соперника вместо травмированного Бетербиева.

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