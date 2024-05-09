Украинской пенсионерке дали пять лет лишения свободы за пророссийские посты

На Украине 64-летнюю пенсионерку осудили на пять лет за пророссийские посты в «Одноклассниках». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, на Закарпатье пожилую женщину приговорили к пяти годам лишения свободы из-за постов в соцсети «Одноклассники», в которых она высказывалась в поддержку России. Пенсионерка не признала свою вину. Она заявила, что ее слова были вырваны из контекста.

Отмечается, что в истории Украины это первый случай, когда человека приговаривают к лишению свободы из-за публикаций в соцсетях на такой срок. Прочие детали дела не уточняются.

До этого украинский суд приговорил к году лишения свободы условно мужчину, который из-за сильного похмелья не смог явиться в военкомат. Суд учел раскаяние и признание подсудимым своей вины, а также готовность отправиться служить смягчающими обстоятельствами.

Ранее в Херсонской области задержали мужчину по делу о шпионаже в пользу СБУ.