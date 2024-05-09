Турция опровергла смягчение торгового эмбарго в отношении Израиля

В Турции опровергли ранее сделанное заявление министром иностранных дел Израиля о том, что большинство ограничений по ранее введенному эмбарго были отменены. Об этом агентству Al Arabiya рассказал министр торговли Турции Омер Болат.

«Это абсолютный вымысел, не имеющий ничего общего с реальностью», — cказал министр.

По словам министра, Турция сохранит торговое эмбарго в отношении Израиля до установления перманентного перемирия в секторе Газа и обеспечения гуманитарной помощи этому региону.

До этого Болат сообщал, что Турция отменит санкции против Израиля, когда тот прекратит операцию в Газе и обеспечит гумпомощь. Анкара 2 мая остановила торговлю с Израилем (около $6,8 млрд в 2023 году). Эрдоган обвинил Израиль в ответственности за жизни 100 тыс. жителей сектора Газа.

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