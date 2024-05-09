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Часть приглашенных на парад Победы президентов уехали из Кремля

Лидеры Узбекистана, Киргизии и Казахстана после парада Победы покинули Кремль

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Владимир Вятки/РИА «Новости»

Президенты Узбекистана, Киргизии и Казахстана после парада Победы в Москве и торжественного приема по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне уехали из Кремля. Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале кадры прощания президента России Владимира Путина с лидерами этих стран.

На видео показано, как глава российского государства, провожая, пожал лидерам руки и тепло обнял своих коллег на прощание.

В военном параде в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве приняли участие более девяти тысяч военнослужащих. Из них более тысячи человек являются участниками специальной военной операции (СВО) на Украине. На параде также были представлены свыше 70 единиц боевой техники.

Перед началом парада на трибуне вместе с Путиным прибыли лидеры Белоруссии, Киргизии, Туркмении, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем Победы.

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Парад Победы — 2024
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