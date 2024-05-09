Помощник Зайцева заявил о ненависти сына модельера к отцу

Экс-заместитель гендиректора Дома моды Вячеслава Зайцева Расул Ахмедов заявил в беседе с teleprogramma.pro, что сын модельера Егор ненавидит отца.

Ахмедов считает, что Зайцев-младший хотел, чтобы его отцу было плохо. По его мнению, сын кутюрье испытывал «жуткую зависть» к родителю. Экс-заместитель гендиректора Дома моды заявил, что Егор не состоялся как дизайнер, как человек, как отец и как личность.

«Я переключился на сторону Вячеслава Михайловича, стал его защищать. Егору это не понравилось, что я с его стороны перешел на сторону Вячеслава Михайловича», — поделился бывший помощник Зайцева.

Ахмедов добавил, что Зайцев не общался с сыном около пяти лет.

«Я неделю потратил, чтобы убедить Егора помириться с отцом. Вячеслава Михайловича я тоже убедил, так как Егор его единственный сын и другого у него нет, поэтому ему все равно надо будет с ним помириться», — рассказал Ахмедов.

В апреле сын Вячеслава Зайцева Егор сообщил о госпитализации. Он находился в отделении ревматологии из-за проблем с сердцем.

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