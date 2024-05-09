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Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода увеличилось

Губернатор Гладков сообщил об 11 пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду

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Настоящий Гладков/Telegram

В Белгороде после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 11 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, пятеро пострадавших переведены на домашнее лечение после оказания медицинской помощи. Остальные белгородцы, получившие ранения в результате обстрела, находятся в городской больнице №2. В частности, там лечатся четверо женщин с осколочными ранениями разных частей тела и контузиями, а также двое мужчин с травмами, уточнил Гладков.

Он добавил, что те или иные разрушения зафиксированы в 84 квартирах 26 многоквартирных домов и одном частном доме. Кроме того, повреждения получили 53 транспортных средства и линия газоснабжения.

Утром 9 мая Гладков заявлял о восьми пострадавших, включая одного ребенка, и 34 поврежденных квартирах.

Также в четверг украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии. После удара на территории завода начался пожар.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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