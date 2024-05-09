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В Израиле заявили о снятии торговых ограничений Турцией

Глава МИД Израиля Кац: Турция отменила большинство торговых ограничений

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Burhan Ozbilici/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже отменил ряд ограничений на торговлю с Израилем, написал израильский министр иностранных дел Исраэль Кац своей странице в соцсети X.

«Эрдоган снял и отменил многие торговые ограничения, и урок ясен: мы не должны поддаваться угрозам диктатора, мы должны создавать альтернативы и не зависеть от человека из «Братьев-мусульман» (организация запрещена в России), который может остановить все в любой момент», — говорится в сообщении.

24 апреля Эрдоган заявил, что его страна больше не поддерживает активные торговые отношения с Израилем. По словам главы республики, в настоящее время сотрудничество Анкары и еврейского государства в этой сфере не представляется возможным из-за ситуации в секторе Газа. В качестве условия для снятия торговых санкций турецкий президент назвал прекращения огня.

Ранее МИД Израиля обвинил Эрдогана в нарушении соглашений из-за прекращения торговли.

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