В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку атаки украинской стороны с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В сообщении отмечается, что попытка атаки с помощью БПЛА самолетного типа была пресечена 9 мая приблизительно в 15:00.

Дежурные средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области, говорится в заявлении ведомства.

До этого в Минобороны России заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили почти 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и несколько оперативно-тактических ракет ATACMS, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

9 мая глава администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин заявил, что после освобождения территории Донбасса российская армия войдет в ключевые регионы страны, в самое сердце Украины.

Ранее на Украине рассказали, когда ВС РФ ворвутся «в сердце» страны.