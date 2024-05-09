Путин объявил о начале подготовки РФ и Белоруссии к ядерным учениям

Россия и Белоруссия приступили к совместной подготовке к учениям по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

«Поскольку на территории Белоруссии размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Белоруссии (Александр Лукашенко) об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения», — сказал он.

Он отметил, что Российская Федерация регулярно проводит подобные учения.

«В этот раз они проводятся в три этапа, на втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям», — продолжил российский лидер.

По его словам, министерствам обороны и Генеральным штабам Вооруженных сил России и Белоруссии были даны соответствующие указания.

«Они начали совместную подготовку», — добавил Путин.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский и российский Генштабы отдадут команду на учебное применение тактического ядерного оружия.

6 мая российское Минобороны сообщило, что Генштаб Вооруженных сил РФ по поручению президента страны Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. В ходе учений будет также отработан комплекс мер для применения нестратегического ядерного оружия.

Ранее в Кремле объяснили, с чем связаны учения с отработкой запуска ядерного оружия.