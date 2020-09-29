Спрогнозировано время выхода на плато по коронавирусу в России

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что плато заболеваемости по коронавирусу в России может быть достигнуто к началу октября. Об этом сообщает «Интерфакс».

«К концу октября-началу ноября, вероятно, мы выйдем на плато с последующим таким же плавным снижением ежедневных случаев заболевания» — сказала она.

Пшеничная отметила, что сейчас наблюдается сезонный подъем заболеваемости COVID-19. Также эпидемиолог уточнила, что следует ожидать плавный рост заболеваемости на протяжении нескольких недель.

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